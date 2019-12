Vota il miglior remake/remaster del 2019

Da The Legend of Zelda Link's Awakening a Age of Empires 2 Definitive Edition, passando per Resident Evil 2, Crash Team Racing Nitro Fueled, MediEvil e New Super Mario Bros U, sono tanti i remake e remaster arrivati sul mercato nel corso del 2019.



Un modo per riproporre esperienza del passato in una chiave più fresca, spesso limitandosi a migliorare il comparto tecnico nel caso delle remastered o aggiungendo nuovi contenuti e svecchiando le meccaniche di gioco nel caso di più corposi remake.



Qual è il miglior remake o remaster di giochi uscito nel 2019? Una scelta non semplice, sotto trovate la nostra selezione... adesso è il momento di votare!