Vota il miglior remake/remaster del 2020

Final Fantasy VII Remake è stato uno dei giochi più attesi dell’anno ma sono tanti i remake e le remaster che durante il 2020 hanno conquistato il pubblico, vuoi grazie al traino nostalgico, vuoi grazie alle effettive qualità delle produzioni.



Dopo il grande successo di Resident Evil 2, Capcom ha pubblicato Resident Evil 3 Nemesis mentre Nintendo ha approfittato del trentacinquesimo anniversario di Super Mario per presentare Super Mario 3D All-Stars, raccolta che include tre classici come Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Nel 2020 abbiamo assistito anche al ritorno di Mafia e Mafia II, di Call of Duty Modern Warfare 2 e di Demon's Souls, uno dei più acclamati giochi di lancio per PS5.