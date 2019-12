Vota il miglior servizio di videogiochi in abbonamento

Il 2019 ha visto l'ascesa di servizi in abbonamento come Xbox Game Pass (e Game Pass Ultimate) e PlayStation Now, piattaforme che si sono date battaglia a suon di giochi ed esclusive, come nel caso di GTA V, disponibile solamente sul servizio di Sony Interactive Entertainment.



Microsoft e Sony non sono però gli unici interessati a questo mercato e tra i competitor troviamo Ubisoft con Uplay Plus ed Electronic Arts con EA/Origin Access, senza dimenticare il neonato Apple Arcade, quest'ultimo fruibile non solo da iPhone e iPad ma anche da Mac e Apple TV, non limitandosi quindi al solo gioco in mobilità. Ti chiediamo: qual è il miglior servizio in abbonamento dell'anno?



Nota Bene - Dalla nostra selezione abbiamo escluso GeForce Now (ancora in Beta), PlayStation Plus, Xbox LIVE Gold, Nintendo Switch Online, Twitch Prime e Stadia PRO, questi ultimi nascono con uno scopo diverso, offrendo tra i tanti bonus e servizi anche giochi gratis su base mensile, senza essere però il focus principale dell'offerta.