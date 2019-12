Vota il miglior sistema di gioco del 2019

Siamo ormai vicini alla chiusura della generazione e, come si suol dire, "i giochi sono fatti". Scegliere la miglior piattaforma tra gli hardware di Sony, Nintendo, Microsoft o il mondo PC, non vuol dire per forza premiare la macchina che comanda il mercato: si potrebbe pensare a una nuova compagna in grado di scandire la nostra giornata, oppure ad un acquisto che ha condizionato totalmente le nostre abitudini, o ancora al riconoscere le potenzialità della "concorrenza".



In poche parole, un premio che potrebbe andare a chiunque. Da non dimenticare, comunque, che lungo il 2019 abbiamo visto anche l'arrivo della versione Lite di Switch, totalmente votata al gaming in mobilità, ma priva della sua caratteristica fondante, ossia la possibilità di collegarsi alla TV. Senza dimenticare Google Stadia (progetto ancora acerbo ma il futuro è tutto da scrivere) e i visori come PlayStation VR, Oculus Rift e HTC Vive, protagonisti di dodici mesi non ricchissimi di uscite ma certamente intensi.