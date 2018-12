Vota il miglior sistema di gioco del 2018

Non sarà facile eleggere il miglior sistema di gioco del 2018: PS4 ha potuto contare su numerose esclusive di rilievo mentre Xbox One ha proposto servizi come il Game Pass, Nintendo Switch si distingue per la sua natura ibrida mentre il 3DS ha sparato alcune cartucce interessanti, senza dimenticare il PC...



Vota il miglior sistema di gioco dell'anno e partecipa alle votazioni per gli Everyeye Awards 2018.