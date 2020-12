Vota la miglior sorpresa videogiochi del 2020

Quest’anno abbiamo voluto istituire una nuova categoria per gli Everyeye Awards, dedicata a quel gioco che più di altri è riuscito a guadagnarsi un posto al sole. Da Animal Crossing New Horizons (inaspettato fenomeno di costume della primavera 2020) a Fall Guys (il gioco più popolare dell’estate) passando per l’indie Hades, Mario Kart Live Home Circuit (titolo che dona nuovo smalto alla celebre serie Nintendo) e Astro’s Playroom, ben più che una semplice demo, quanto una vera e propria dimostrazione delle capacità del DualSense di PlayStation 5.