Vota il miglior sparatutto del 2019

La categoria sparatutto è sempre piuttosto affollata, si tratta d'altro di uno dei generi di maggior successo dell'intero panorama videoludico e il 2019 non fa eccezione, proponendo una serie di shooter di alto livello.



Da Call of Duty Modern Warfare al chiassoso e frenetico Borderlsands 3, passando per Apex Legends, Wolfenstein Youngblood, il glaciale (se non altro per via dell'ambientazione) Metro Exodus e il metallico Gears 5, uno dei migliori episodi della serie Microsoft.



Adesso, mano ai voti per eleggere il miglior sparatutto del 2019!