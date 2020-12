Vota il miglior sparatutto del 2020

Quella degli sparatutto è da sempre una delle votazioni più animate, del resto parliamo di un genere popolarissimo e che ogni anno può contare su esponenti di grande spesso. Oltre a DOOM Eternal nel 2020 sono usciti anche Call of Duty Black Ops Cold War, il free to play Call of Duty Warzone (vero e proprio fenomeno della scorsa primavera) e Half Life Alyx per VR. E' tempo di eleggere il miglior sparatutto dell'anno che sta per terminare!