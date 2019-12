Vota il miglior videogioco indie del 2019

Se c'e una certezza nel mercato videoludico odierno, è che il sottobosco indipendente è sempre pronto a regalarci una nuova e inaspettata perla. Potrebbe arrivare a ridosso di una finestra ricca di uscite dal grande budget, oppure presentarsi quando i publisher più imponenti sono al lavoro su un blockbuster inedito. Non si può mai dire quando un'avventura emergerà da questa fucina creativa sempre all'opera.



Questo 2019 ha visto tantissime produzioni meritevoli di una menzione, e per il premio di miglior gioco indie abbiamo una folta schiera di candidati pronti a contendersi il primato: alcuni sono firmati da editori come Devolver Digital e Annapurna Interactive, ormai diventati sinonimo di qualità, altri invece sono sopraggiunti come un fulmine a ciel sereno, creando una baraonda degna di nota. La scelta non è affatto semplice, ma adesso è il vostro turno di indicare il miglior indie di quest'anno.