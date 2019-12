Vota il miglior videogioco multiplayer del 2019

Il multiplayer è ormai da molti anni una componente fondamentale della produzione e dell'offerta videoludica e il 2019 non ha fatto eccezione in questo senso, proponendo una serie di interessanti titoli che danno il meglio se giocati in gruppo, in co-op o modalità versus.



Da Tom Clancy's The Division 2 a Remnant From The Ashes, passando per Borderlands 3, Apex Legends, Shadowbringers (corposa espansione di Final Fantasy XIV), Hunt Showdown, Tetris 99 e Call of Duty Modern Warfare, sono tanti i candidati al titoli di miglior gioco multiplayer del 2019.



Nota Bene - Fortnite non rientra nella selezione non essendo stato pubblicato durante l'anno in corso, anche se proprio nei mesi scorsi il Battle Royale di Epic ha visto l'inizio del Capitolo 2.