Vota il miglior videogioco sportivo del 2019

Non è un segreto, quello dei giochi sportivi è uno dei segmenti di mercato più redditizi in assoluto come dimostrano ogni anno le vendite altissime di franchise come FIFA e Madden. L'ultima edizione del simulatore calcistico di Electronic Arts ha introdotto una modalità calcio di strada (La Volta) stile FIFA Street ma ha dovuto fare i conti con l'agguerritissimo eFootball PES 2020, forte della licenza ufficiale Serie A e di squadre di grido come la Juventus.



Gli appassionati di sport americani hanno trovato pane per i loro denti con MLB The Show 19 (gioco ufficiale della Major League Baseball, disponibile in esclusiva su PlayStation 4), NBA 2K20, Madden NFL 20 e NHL 20, dedicati ai quattro sport più popolari negli Stati Uniti.



Ci siamo, è arrivato il momento di votare per eleggere il miglior videogioco sportivo dell'anno!