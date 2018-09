Vota il videogioco più atteso dell'autunno 2018! (Fase 2)

Seconda fase del sondaggio per eleggere il gioco più atteso dell'autunno da parte della community di Everyeye.it! Nel precedente sondaggio vi abbiamo proposto venti titoli, altrettanti sono presenti qui sotto, i dieci più votati di ogni sessione si scontreranno nella finalissima per eleggere il videogioco più desiderato della nuova stagione.



Tra i giochi inclusi in questa nuova votazione trovano spazio tra gli altri Gwent The Witcher Card Game, The World Ends With You Final Remix, My Hero One's Justice, World of Final Fantasy Maxima, 11-11 Memories Retold, Luigi's Mansion 3DS, Call of Cthulhu, Just Cause 4, Football Manager 2019 e The Last Remnant Remastered. A te la parola!