Voto il gioco con la miglior grafica del 2019

Nel 2019 abbiamo visto arrivare su PC e console giochi dalla grafica incredibilmente curata, in alcuni casi capaci anche di stabilire nuovi standard per le piattaforme di riferimento. Pensiamo all'ottimo lavoro svolto da Capcom con il Remake di Resident Evil 2, oppure a Control di Remedy, o ancora all'eccellenza raggiunta da Visual Concepts con NBA 2K20.



Si vota per eleggere il gioco con la miglior grafica del 2019, qui sotto trovate i nostri candidati, lo spazio commenti è a disposizione per motivare le vostre scelte.