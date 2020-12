Vota il videogioco con la miglior grafica del 2020

Nel 2020, complice il salto generazionale con l'arrivo di Xbox Series X e PlayStation 5 abbiamo avuto giochi dalla grafica incredibilmente curata, in alcuni casi capaci anche di stabilire nuovi standard per le piattaforme di riferimento. Il remake di Demon's Souls è certamente un esempio concreto in questo senso ma non possiamo non citare anche The Last of Us Parte 2, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla e Gears Tactics.



Si vota per eleggere il gioco con la miglior grafica del 2020: di seguito i nostri candidati, lo spazio commenti è a disposizione per motivare la vostra scelta.