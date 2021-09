Xbox All Access: sei interessato alla formula di acquisto in abbonamento?

Microsoft ha annunciato l'arrivo in Italia di Xbox All Access, il servizio in abbonamento che vi permetterà di acquistare una console Xbox Series S o Xbox Series X con abbonamento Xbox Game Pass Ultimate a partire da 24.99 euro al mese per 24 mesi, senza costi di ingresso.



Una vera e propria formula di acquisto in abbonamento con rate mensili, come accade per l'acquisto di smartphone di fascia alta e altri prodotti hi-tech (e non solo). Un pacchetto completo con console e abbonamento Game Pass Ultimate (include anche Xbox LIVE Gold e EA Play), tutto quello che serve per iniziare a giocare senza dover materialmente pagare subito l'intero prezzo di acquisto della console.



Cosa ne pensi di questa formula applicata al mercato delle console? Sei favorevole oppure no?