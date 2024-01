Xbox Developer Direct: qual è il gioco che attendi di più?

Mancano 21 ore alla chiusura

Quattro i giochi presenti all'appuntamento: Senua's Saga Hellblade 2, ARA History Untold,Avowed, Indiana Jones di Bethesda con dieci minuti di gameplay e al termine dello show spazio al nuovo DLC di The Elder Scrolls Online di ZeniMax.



L'idea però è che possa esserci spazio anche per una sorpresa finale, magari per uno "shadow drop" come accaduto lo scorso anno con Hi-Fi Rush. C'è chi parla di un possibile annuncio del nuovo gioco di Double Fine e chi spera in novità su Perfect Dark, scomparso dai riflettori da anni.



Appuntamento il 18 gennaio alle 21:00 per sapere cosa bolle in pentola negli studi di Microsoft, nel frattempo ti chiediamo: quale dei giochi di Xbox Developer Direct aspetti con maggior interesse?