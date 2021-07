Xbox Game Pass: qual è il miglior nuovo gioco di fine luglio?

Anche a fine luglio il catalogo Xbox Game Pass si aggiorna con tante novità per le console Xbox, PC e Cloud. Ben tredici nuovi giochi disponibili per gli abbonati, tra cui primizie di assoluto livello come Microsoft Flight Simulator, The Ascent, Cris Tales e Battlefield V, oltre a classici del calibro di Blinx The Time Sweeper e Crimson Skies High Road to Revenge per la prima Xbox.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Xbox Game Pass di fine luglio? A te la parola!