Xbox Game Pass: qual è il gioco più atteso di dicembre 2021?

Il mese di dicembre è davvero ricco per gli abbonati a Xbox Game Pass che potranno mettere le mani su una vasta selezione di giochi per Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Mobile (via Cloud). Qualche nome? Archvale, Final Fantasy XIII-2, Warhammer 40,000 Battlesector, Stardew Valley, One Piece Pirate Warriors 4, Among Us, Aliens Fireteam Elite e ovviamente Halo Infinite.



Ben dodici nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass a dicembre, titoli certamente molto diversi tra loro per una selezione piuttosto vasta anche per quanto riguarda i generi di appartenenza. Qual è il gioco che attendi di più? A te la parola!