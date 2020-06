Xbox Game Pass: qual è il gioco più bello di giugno 2020?

A giugno gli abbonati al servizio Game Pass potranno scaricare tanti nuovi giochi gratis per Xbox One e PC Windows 10, tra cui Bard’s Tale Remastered and Resnarkled, Battlefleet Gothic Armada 2, Battletech, No Man's Sky, Thronebreaker e le collection Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 ReMix e Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue.



Una selezione di videogiochi forse non troppo varia ma certamente di enorme spessore che dimostra ancora una volta l'intenzione di Microsoft di "giocare pesante" con il suo servizio in abbonamento, offrendo agli utenti titoli AAA, AA e produzioni indipendenti di grande richiamo.



Ti chiediamo: qual è secondo te il miglior gioco Xbox Game Pass di giugno 2020?