Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco di agosto 2022?

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass di agosto 2022 disponibili durante la prima metà di questo caldissimo mese estivo. Qualche nome? Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, Turbo Golf Racing, Shenzhen I/O, Two Point Campus, Cooking Simulator e Expeditions Rome.



In particolare Turbo Golf Racing e Two Point Campus debuttano al day one su Game Pass, sicuramente una bella notizia per coloro che attendono con ansia i due giochi in questione, e una ottima occasione per mettere le mani su due titoli apparentemente di buona qualità.



Qual è il tuo gioco Xbox Game Pass preferito della prima metà di agosto 2022? A te la parola!