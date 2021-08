Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco di agosto per Xbox, PC e Cloud?

Microsoft ha annunciato i giochi Xbox Game Pass della prima metà di agosto, nei prossimi giorni gli abbonati al servizio potranno scaricare una vasta selezione di titoli, tra cui alcuni giochi del catalogo Electronic Arts e Codemasters inclusi con l'abbonamento EA Play/Game Pass Ultimate.



Tra i giochi in arrivo troviamo Curse of the Dead Gods, Katamari Damacy Reroll, Lumines Remastered, F1 2020, DiRT 4, Dodgeball Academia, DiRT Rally 2.0, GRiD, Art of Rally e l'acclamato Hades, vincitore di numerosi premi come miglior gioco dell'anno.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Xbox Game Pass della prima metà di agosto 2021? A te la scelta!