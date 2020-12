Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco di dicembre?

Control, DOOM Eternal per PC, RAGE 2 per Android, Call of the Sea, Assetto Corsa e GreedFall, solamente per citarne alcuni. Il catalogo Xbox Game Pass di dicembre 2020 strabocca di novità di incredibile spessore: tra i nuovi giochi in arrivo troviamo, DOOM Eternal per PC, RAGE 2 per Android,, Assetto Corsa e, solamente per citarne alcuni.

L'elenco continua con Yes Your Grace, Slime Rancher, Va-11 Hall-A Cyberpunk Bartender Action, Starbound, Gang Beasts,e Yooka-Laylee and the Impossible Lair, per un totale di ben 17 diversi giochi in arrivo nell'ultimo mese dell'anno.Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Xbox Game Pass di dicembre 2020?