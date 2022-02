Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco di fine febbraio?

I giochi della seconda metà di febbraio su Xbox Game Pass sono stati annunciati da Microsoft e alcuni sono già disponibili per il download mentre altri si aggiungeranno presto alla libreria. Questo mese gli abbonati possono scaricare titoli come Madden NFL 22, Total War Warhammer III (PC), Roboquest, Mass Effect Legendary Edition (Cloud), Super Mega Baseball 3 e Alice Madness Returns.



Una lineup interessante anche se forse non troppo varia, con Total War Warhammer III a rappresentare la vera punta di diamante dell'offerta della seconda metà di febbraio 2022. Qual è il miglior gioco del mese? A te la parola!