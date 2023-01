Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco di febbraio 2023?

Sono tantissimi i giochi in uscita su Xbox Game Pass tra fine gennaio e inizio febbraio: Hi-Fi Rush è già disponibile e dal 27 gennaio arriva anche 007 GoldenEye, nei prossimi giorni poi gli abbonati potranno scaricare anche Inkulinati, Age of Empires II Definitive Edition, Darkest Dungeon, Hot Wheels Unleashed Game of the Year Edition e JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R.