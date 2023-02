Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco di fine febbraio/inizio marzo?

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo , sono cinque i giochi presto disponibili in catalogo, di cui uno già uscito, ovvero Atomic Heart.

Ma oltre al gioco di Mundfish troviamo anche Merge & Blade, l'acclamato Soul Hackers 2 di Atlus, F1 2022 e Wo Long Fallen Dynasty, quest'ultimo in uscita il 3 marzo e disponibile sin dal lancio su Xbox Game Pass e PC Game Pass.



Una lineup non troppo numerosa ma che si contraddistingue per una qualità media delle produzioni piuttosto elevata. Qual è il gioco che ti interessa di più tra i nuovi titoli presto disponibili su Game Pass?