Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco di fine gennaio 2022?

La seconda metà di gennaio è ricchissima per gli abbonati Xbox Game Pass e vede l'arrivo di giochi come Hitman Trilogy, Nobody Saves the World, Danganronpa Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, Death's Door, Tom Clancy's Rainbow Six Extraction e Windjammers 2. Ti chiediamo: qual è il miglior gioco della seconda metà di gennaio per gli abbonati al servizio Game Pass? A te la parola!