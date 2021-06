Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco di giugno?

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass di inizio giugno, la lineup del mese appena iniziato vede l'arrivo di tre giochi per le console della famiglia Xbox, PC e dispositivi Cloud. Nello specifico si preparano a debuttare su Game Pass For Honor, Backbone e Darkest Dungeon, inoltre The Wild at Heart arriva su Cloud dopo essere apparso lo scorso mese su PC e console.



Per For Honor si tratta sicuramente di una buona vetrina che porterà a una nuova iniezione di popolarità, permettendo a Ubisoft di aumentare la player base, lo stesso vale per due produzioni indipendenti di grande valore come Backbone e Darkest Dungeon.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Xbox Game Pass di inizio giugno? A te la parola!