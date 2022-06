Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco di giugno 2022?

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass di giugno 2022, durante la prima metà del mese appena iniziato, gli abbonati potranno scaricare giochi come For Honor Marching Fire Edition, Ninja Gaiden Master Collection, Assassin's Creed Origins, Chorus, Disc Room e Spacelines from the Far Out.



Particolarmente interessante Assassin’s Creed Origins che arriva insieme ad un update che ottimizza il gioco per Xbox Series X/S, degni di nota anche Ninja Gaiden Master Collection, Chorus, e For Honor, proposto nella ricca Marching Fire Edition. Qual è il gioco Xbox Game Pass della prima metà di giugno che ti interessa maggiormente? A te la parola!