Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco di fine giugno 2022?

In leggero ritardo sulla tabella di marcia, Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass di fine giugno, a partire da oggi gli abbonati possono scaricare cinque nuovi giochi per Xbox, PC e Mobile via Cloud: Shadowrun Trilogy, Total War Three Kingdoms, FIFA 22, Naraka Bladepoint e Far Cry 5 di Ubisoft. Un buon mix tra giochi classici e titoli recenti, con l'aggiunta di un blockbuster assoluto come il gioco di calcio targato EA Sports, produzione che non ha bisogno di presentazioni.



Una lineup non troppo numerosa ma qualitativamente di buon livello. Qual è il miglior gioco gratis di fine giugno su Xbox Game Pass? A te la parola!