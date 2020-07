Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco gratis di luglio 2020?

A luglio il catalogo Xbox Game Pass si aggiorna con quattro nuovi titoli, una quantità non incredibilmente elevata (in attesa dei giochi della seconda metà del mese) ma a vantaggio del livello qualitativo, grazie all'arrivo di SoulCalibur 6 (uno dei picchiaduro più acclamati degli ultimi anni), Fallout 76, CrossCode e Out of the Park Baseball 21.



Quattro titoli molto diversi tra loro ma che non faticheranno a trovare estimatori tra gli amanti dei rispettivi generi, con il solo Out of the Park Baseball 21 a rappresentare forse una offerta ludica più adatta ai giocatori americani che non al pubblico europeo, dove questo sport non riscuote enormi consensi.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Xbox Game Pass di luglio 2020? A te la parola!