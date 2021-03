Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco gratis di marzo 2021?

Marzo è il mese della March Madness negli Stati Uniti, la "follia di marzo" che coincide con la fine della stagione dei principali campionati sportivi universitari. Xbox Game Pass si adegua e questo mese propone una lineup interamente (o quasi) orientata sui giochi di sport.



Gli abbonati troveranno così ad attenderli giochi come Madden NFL 21, NBA 2K21, Football Manager 2021 (PC e Xbox Edition), NHL 21 e Star Wars Squadrons, unico gioco non sportivo dell'elenco. Se è vero che Madden NFL e NHL Hockey non godono di grande appeal in Europa, è altrettanto vero che Football Manager, NBA 2K e Star Wars Squadrons non faticheranno a conquistare gli appassionati dei rispetti generi anche nel nostro paese.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Xbox Game Pass di marzo 2021? A te la parola!