Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco di luglio 2019?

Microsoft ha annunciato nelle scorse ore i nuovi giochi gratis Xbox Game Pass per la seconda metà di luglio. Una lineup che include sei titoli di assoluto spessore come Night Call, Metal Gear Solid V The Phantom Pain (versione standard, priva del prologo Metal Gear Solid Ground Zeroes), The Banner Saga 3, Resident Evil 4, Killer Instinct Definitive Edition e l'indie For the King.



Produzioni AAA e giochi indipendenti si fondono perfettamente nel catalogo Xbox Game Pass, che propone anche questo mese una lineup adatta ad un pubblico variegato, capace di accontentare anche i giocatori più esigenti. Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Game Pass della seconda metà di luglio?