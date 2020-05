Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco di maggio 2020 per Xbox One e PC?

A maggio il catalogo Xbox Game Pass si arricchisce con tante novità per Xbox One e PC Windows, tra cui un blockbuster assoluto come Red Dead Redemption 2, DayZ, Final Fantasy IX, Endless Legends e MechWarrior 5 Mercenaries, solamente per citarne alcuni.



Un mese piuttosto ricco, con una selezione di giochi decisamente varia che include titoli di notevole spessore (come appunto Red Dead Redemption 2), produzioni minori di grande impatto, giochi pensati per chi cerca azione a tutto tondo e un classico del catalogo Xbox come Halo 2.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Xbox Game Pass di maggio 2020? Come sempre lo spazio qui sotto dedicato ai commenti è a tua disposizione.