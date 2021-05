Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco di maggio 2021?

Anche a inizio maggio Xbox Game Pass si prepara ad accogliere una valanga di nuovi giochi per le console della famiglia Xbox, PC e Cloud. Tra le novità di inizio mese troviamo lo spaventoso Outlast 2, FIFA 21, Dragon Quest Builders 2 (al debutto assoluto su Xbox), Steep di Ubisoft, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, Just Cause 4 Reloaded, Psychonauts (ottimo antipasto in attesa del sequel), Red Dead Online e Remnant From the Ashes.



Una selezione di titoli davvero variegata che include giochi di ogni genere, dagli sportivi agli horror passando per i builder alla Minecraft, GDR/JRPG e action duri e puri. Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Game Pass di maggio 2022? A te la parola!