Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco di marzo 2020?

Marzo è un mese davvero ricco per gli abbonati Xbox Game Pass, i quali potranno scaricare una selezione di titoli di grande spessore: da Halo Combat Evolved per PC (come parte della Halo The Master Chief Collection) a NBA 2K20, passando per novità assolute come Ori and the Will of The Wisps (11 marzo) e Bleeding Edge (24 marzo).



La lineup di marzo Xbox Game Pass è indubbiamente una delle più ricche degli ultimi tempi e Microsoft ha promesso ulteriori giochi in arrivo per la seconda metà del mese, in attesa di scoprirli ti chiediamo, qual è secondo te la miglior proposta di marzo 2020?