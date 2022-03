Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco di marzo 2022?

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass di marzo 2022, questo mese gli abbonati al servizio possono mettere le mani su una vasta selezione di giochi tra cui Microsoft Flight Simulator su Cloud, FAR Changing Tides, Kentucky Route Zero, Lightning Returns Final Fantasy XIII e Marvel's Guardians of the Galaxy, il gioco dei Guardiani della Galassia lanciato lo scorso mese di ottobre e ora disponibile su Game Pass. Qual è il miglior gioco della prima metà del mese?