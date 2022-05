Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco del mese di maggio 2022?

Come di consueto a inizio maggio arriva una nuova ondata di giochi su Xbox Game Pass, questo mese gli abbonati possono mettere le mani su produzioni come NBA 2K22, Loot River, Trek to Yomi di Devolver Digital, Eiyuden Chronicle Rising, Danganronpa 2 Goodbye Despair Anniversary Edition e This War of Mine Final Cut, solamente per citarne alcune.



Quelli elencati di seguito sono solamente i giochi in arrivo durante la prima metà di maggio mentre i giochi della seconda metà del mese non sono ancora stati rivelati ma sappiamo che tra questi sarà presente Sniper Elite 5 di Rebellion. Qual è il miglior gioco di maggio 2022? A te la parola!