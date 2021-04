Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco della prima metà di aprile?

Su Xbox Game Pass arriva ad aprile una nuova ondata di giochi per Xbox, PC e Cloud, tra questi da segnalare anche il ritorno di GTA V, già reso disponibile in passato per gli abbonati ma solamente per un periodo di tempo limitato e ora pronto a tornare in pianta stabile nel catalogo.



Tra gli altri giochi del mese citiamo anche Zombie Army 4 Dead War, il gioco di baseball MLB The Show 21, Rain on Your Parade, NHL 21 e due produzioni dedicate alle famiglie e ai giovanissimi del calibro di Rush A Disney/Pixar Adventure e Disneyland Adventures. Ti chiediamo: qual è il migliore tra i nuovi giochi Xbox Game Pass di aprile 2021 in arrivo?