Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco della prima metà di aprile 2022?

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass di aprile 2022 in arrivo durante la prima metà del mese, la lineup è piuttosto ricca e include Life Is Strange True Colors, Chinatown Detective Agency, Dragon Age 2, Star Wars Squadrons, MLB The Show 22, Lost In Random e Panzer Corps 2.



Dieci giochi molto diversi tra loro e se è vero che manca forse un vero e proprio blockbuster, è altrettanto vero che la sezione ha una qualità media piuttosto elevata grazie a produzioni acclamate da pubblico e critica come Life Is Strange True Colors e Lost In Random.



Qual è il miglior gioco Xbox Game Pass della prima metà di aprile 2022? A te la parola!