Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco della prima metà di luglio?

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass della prima metà di luglio, i primi quindici giorni del mese si preannunciano caldissimi (e non ci riferiamo solamente alle condizioni meteorologiche) grazie all'arrivo di giochi come Yakuza Kiwami, Yakuza Zero, Road 96, Matchpoint Tennis Championships, PowerWash Simulator, DJMax Respect V e Escape Academy.



Una quantità notevole di prodotti (oltre dieci giochi), con una qualità media piuttosto elevata e non mancano produzioni dedicate ai più piccoli come My Friend Peppa Pig e PAW Patrol The Movie Adventure City Calls. Qual è il miglior gioco Xbox Game Pass di luglio 2022? A te la parola!