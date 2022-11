Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco di fine novembre?

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass di novembre, la seconda metà del mese si prospetta molto interessante grazie alle uscite di titoli come Dune Spice Wars, Gungrave G.O.R.E., Soccer Story, Insurgency Sandstorm e Warhammer 40,000 Darktide.



Non possiamo poi non citare Pentiment e Somerville, appena arrivati nel catalogo ed entrambi capaci di riscuotere sin da subito un discreto successo, attirando l'attenzione del pubblico grazie ad una estetica di sicuro impatto.



Qual è il miglior gioco Xbox Game Pass della seconda metà di novembre? A te la parola!