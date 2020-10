Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco di novembre 2020?

Microsoft ha annunciato i giochi Xbox Game Pass di novembre, il prossimo mese gli abbonati al servizio potranno mettere le mani su una selezione di titoli per PC, Xbox One e Android, tra cui Grim Fandango Remastered, PlayerUnknown's Battlegrounds, ARK Survival Evolved Explorer's Edition, Day of the Tentacle Remastered, ScourgeBringer, Unruly Heroes e Celeste.



La casa di Redmond ha sottolineato come questi siano solamente i giochi Game Pass della prima metà del mese, dunque per la fine di novembre possiamo attendere una seconda infornata di giochi aggiunti al catalogo. Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Xbox Game Pass di novembre 2020? A te la parola!