Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco di novembre 2022?

A novembre il catalogo Xbox Game Pass si aggiorna con tanti nuovi giochi, questo mese gli abbonati possono scaricare giochi come The Walking Dead Michonne The Complete Season, The Walking Dead A New Frontier The Complete Season, Football Manager 2023, Return to Monkey Island, Vampire Survivors, Pentiment e Somerville.



Ben nove diversi giochi appartenenti ai generi più disperati, con cult assoluti come Vampire Survivors e novità assolute tra cui Somerville, Pentiment e Football Manager 2023, oltre a Return to Monkey Island uscito a settembre su PC e Switch e ora in arrivo su Game Pass.



Qual è il gioco più interessante della prima metà di novembre? A te la parola!