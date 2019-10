Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco di ottobre 2019?

Anche a ottobre gli abbonati Xbox Game Pass potranno scaricare nuovi giochi gratis per Xbox One e Xbox 360, con una selezione che include sei titoli di alto spessore. Tra i giochi inclusi nella lineup Game Pass del mese appena iniziato troviamo Fallout New Vegas, Dishonored 2 (ottimizzato per Xbox One X), World War Z, Yooka-Laylee (il nuovo episodio della serie, Yooka-Laylee and the Impossibile Lair, esce oggi), Felix The Reaper e il classico Panzer Dragoon Orta di SEGA.



Un catalogo in continua espansione che anche questo mese si aggiorna con sei giochi di altissima qualità. Ti chiediamo, qual è il miglior gioco Xbox Game Pass di ottobre 2019? A te la parola!