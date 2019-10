Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco di fine ottobre 2019?

Microsoft ha annunciato una serie di nuovi giochi Xbox su Xbox Game Pass disponibili da oggi (mercoledì 23 ottobre) e fino alla fine del mese. L'elenco include giochi AAA e produzioni indie come, MINIT, Secret Neighbor,(in uscita il 25 ottobre e nel Game Pass sin dal day one), Subnautica e LEGO Star Wars III.Questi si aggiungono ai giochi già lanciati a ottobre come Dishonored 2, Stellaris, State of Mind, Saints Row IV Re-Elected, World War Z e Yooka-Laylee. Una lineup decisamente ricca quella del mese che sta per terminare ed al tal proposito ti chiediamo: qual è il miglior gioco Xbox Game Pass della seconda metà di ottobre 2019?