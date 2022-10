Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco di ottobre 2022?

Microsoft ha annunciato i giochi Xbox Game Pass di ottobre, la prima metà del mese è molto ricca e vedrà l'arrivo di giochi come Medieval Dynasty, The Walking Dead The Complete First Season, The Walking Dead Season Two, Costume Quest e sopratutto Scorn e A Plague Tale Requiem.



A Plague Tale Requiem e Scorn sono disponibili dal day one su Game Pass, si tratta di due titoli molto attesi e che potranno essere giocati sin dal lancio da tutti gli abbonati senza costi aggiuntivi. Una lineup dunque molto varia e numerosa, ti chiediamo: qual è il miglior gioco della prima metà di ottobre per Xbox Game Pass?