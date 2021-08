Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco della seconda metà di agosto?

Annunciati i nuovi giochi Xbox Game Pass di fine agosto per Xbox, Cloud e PC: nei prossimi giorni saranno disponibili per gli abbonati titoli come Humankind, Need for Speed Heat, Star Wars Jedi Fallen Order, Train Sim World 2, Recompile e sopratutto Twelve Minutes e Psychonauts 2, quest'ultimo pubblicato da Xbox Game Studios.



Una selezione interessante e certamente varia che include blockbuster, produzioni indipendenti, giochi di nicchia e novità assolute al debutto su PC e console. Qual è il miglior gioco su Game Pass della seconda metà di agosto? A te la parola!