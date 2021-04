Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco della seconda metà di aprile?

Microsoft ha annunciato i giochi in arrivo su Xbox Game Pass durante la seconda metà del mese di aprile per PC, Xbox One, Xbox Series X/S e Android via Cloud. Gli abbonati al servizio potranno divertirsi con MLB The Show 21 (primo episodio della serie a uscire su piattaforme diverse da quelle PlayStation) Second Extinction (Game Preview) e con Destroy All Humans, inoltre arrivano anche Fable Anniversary (riedizione del primo Fable) e Fable III.



Gli ultimi due in particolare vi permetteranno di scoprire la saga in vista dell'arrivo di Fable di Playground Games, annunciato lo scorso anno. Anche questo mese Microsoft propone una lineup composta da sei diversi titoli capaci di accontentare i gusti di un pubblico sempre più vasto: qual è il miglior gioco Xbox Game Pass della seconda metà di aprile? A te la parola!