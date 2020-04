Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco della seconda metà di aprile 2020?

Anche la seconda metà di aprile si rivela molto interessante per gli abbonati a Xbox Game Pass, che potranno scaricare numerosi giochi per Xbox One e PC, tra cui Gato Roboto, The Long Dark, Deliver Us The Moon, Machinarium e Gears Tactics, spin-off strategico della serie The Coalition in arrivo a fine mese e disponibile gratuitamente sin dal day one su Game Pass.



Nuovi titoli che si aggiungono ai giochi già pubblicati a inizio mese come Journey to the Savage Planet, NieR Automata Become as Gods Edition e Football Manager 2020, a testimonianza di come Microsoft sia davvero molto attenta alle esigenze della community Xbox.



Qual è il miglior gioco Xbox Game Pass di aprile 2020? Come sempre lo spazio qui sotto dedicato ai commenti è a tua disposizione!