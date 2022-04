Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco della seconda metà di aprile 2022?

Anche durante la seconda metà del mese di aprile, gli abbonati Game Pass possono scaricare nuovi giochi per Xbox Series X, Xbox One, PC e Mobile via Cloud, arrivano sette giochi molto diversi tra loro ma che non faticheranno a trovare consensi tra gli appassionati dei rispettivi generi.



Qualche nome? Need For Speed Hot Pursuit Remastered, riedizione di uno dei giochi di Need for Speed più apprezzati di sempre, Bugsnax (fino ad oggi disponibile in esclusiva console solo su PlayStation), 7 Days to Die, F1 2021 e Research and Destroy.



Qual è il tuo gioco preferito della seconda metà di aprile 2022 su Game Pass? A te la parola!